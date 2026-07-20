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Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada motosikletli yaralandı

Ehliyetsiz sürücünün karıştığı kazada motosikletli yaralandı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, ehliyetsiz olduğu belirlenen otomobil sürücüsüne 40 bin TL idari para cezası uygulandı.

Kaza, Menteşe ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.T. yönetimindeki 48 AT 066 plakalı motosiklet ile S.G. idaresindeki 10 OU 783 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletten düşen yaşlı sürücü İ.T. hafif yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye götürülmesi teklifini kabul etmeyerek yakınlarının imkanlarıyla hastaneye gitti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede otomobil sürücüsü S.G.'nin sürücü belgesinin bulunmadığı belirlendi. Ehliyetsiz araç kullandığı tespit edilen sürücüye 40 bin TL idari para cezası uygulanırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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