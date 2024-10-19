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Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

Ehliyetsiz Sürücünün Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti
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Bursa'da ehliyetsiz sürücü Efe Ş.'nin çarptığı 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya, tedavi gördüğü hastanede bir hafta sonra yaşamını yitirdi. Kazanın ardından sürücü olay yerinden kaçtı.

Bursa'da 18 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün çarptığı 16 yaşındaki kız, tedavi gördüğü hastanede 1 hafta sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 11 Ekim tarihinde merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, babasına ait lüks pick-up ile seyir halindeki Efe Ş. (18), iddiaya göre, kırmızı ışığa takılmamak için gaza yüklendi. Genç sürücü, bu esnada karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kız ağır yaralanırken, sürücü olay yerini terk edip kaçtı. Çevredekiler yaralı kızın yardımına koşarken, 112 ekiplerine ulaştı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Sarıkaya, özel bir hastanede tedavi altına alındı.

Hayata bir hafta tutunabildi

Yaşanan kaza sonrasında özel bir hastanede tedavi altına alınan 16 yaşındaki Zeynep Nas Sarıkaya, hayata bir hafta tutunabildi. Sarıkaya, bu sabaha karşı hayatını kaybetti. Genç kızın cansız bedeni, öğle namazını müteakiben kılınacak cenaze namazı sonrası Hasköy Mezarlığı'na defnedilecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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