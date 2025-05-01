Ehliyetsiz motosiklet sürücüsüne 25 bin 956 lira ceza

Aksaray'da ehliyetsiz motosiklet kullanan 17 yaşındaki sürücü ve ruhsat sahibine 25 bin 956 lira ceza kesildi.

Aksaray'da polis ekipleri yaptığı sıkı denetimlerle kuralsız motosikletlere geçit vermiyor. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri başta olmak üzere emniyete bağlı diğer tüm şubeler motosiklet ve sürücülerini denetimden geçiriyor. Yaşanan kazaların önlenmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması adına yapılan uygulamalar vatandaşlar tarafından da takdir toplarken, özellikle okul saatlerinde okul çevresinde çocuk ve gençlerin kullandığı motosikletlere yönelik geniş çaplı denetimler yapılıyor. Bu çerçevede Fatih Mahallesi Ziraat Caddesi'nde Şehit Ali Er Anadolu Lisesi çevresinde denetim yapan sivil ekipler, bölgede bulunan tüm motosiklet ve sürücülerini kontrolden geçirdi. M.A.A. (17) idaresindeki 68 AFF 833 plakalı motosikleti durduran ekipler sürücünün ehliyetsiz olduğunu tespit etti. Yasal işlemlere başlayan ekipler sürücüye 12 bin 978 lira, ruhsat sahibine de kullandırmaktan 12 bin 978 lira olmak üzere toplam 25 bin 956 lira ceza kesti. Motosikletin sürücünün ehliyetli bir yakınına teslim edilirken, emniyet motosikletlere yönelik denetimlerin aralıksız süreceğini bildirdi. - AKSARAY