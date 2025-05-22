Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüleri, Manavgat'ta 100 Bin TL Ceza Aldı

Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüleri, Manavgat'ta 100 Bin TL Ceza Aldı
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Manavgat'ta Çarşı ve Mahalle Bekçileri, abartılı egzozlu ve ehliyetsiz motosiklet sürücülerine 100 bin TL'nin üzerinde ceza kesildi. Gece Kartalları olarak adlandırılan bekçiler, motosikletleri takip ederek yakaladı ve trafik güvenliğini tehlikeye atan kurallara uymayan sürücülere karşı önlem aldı.

Manavgat'ta kendilerini Gece Kartalları olarak adlandıran Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından takip sonucu yakalanan, abartılı egzoz takılı olduğu tespit edilen ehliyetsiz 2 motosiklet sürücüsüne 100 Bin TL üzerinde ceza kesildi

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Çarşı ve Mahalle Bekçileri, ilçe halkının en önemli şikayetlerinden birisi olan abartılı egzozlu motosikletleri affetmiyor. Gece Kartalları tarafından takip sonucunda yakalanan 2 adet motosiklette abartılı egzoz bulunduğu, plakasının takılı olmadığı ve sürücülerinin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Sanayi ve Aşağı Pazarcı Mahallelerinde yakalanarak Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen motosikletlerin sürücülerine 100 bin TL'nin üzerinde para cezası uygulanırken, motosikletler trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi. İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada kask takmamak başta olmak üzere kurallara uymayan, vatandaşları rahatsız edecek şekilde ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde motosiklet kullanımına kesinlikle izin verilmeyeceği dile getirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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