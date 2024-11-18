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Trafikte ilginç dakikalar: Scooter üzerine koltuk monte etti

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Muğla'da ehliyetine el konulan bir vatandaş, alternatif bir çözüm yolu üretti. Elektrikli scooter alan vatandaş, ayakta yolculuk yapmaktan yorulunca scooterının üzerine bir ev koltuğu monte etti. Ancak yaptığı yolculuğu sosyal medyadan esprili bir dille paylaşınca tekrar ceza yedi.

Muğla'da ehliyetini kaptıran bir vatandaş, elektrikli scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk ettiği anları sosyal medyada paylaşınca tekrar ceza yedi.

EHLİYETİNİ KAPTIRDI

Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Oğuzhan Bostan'ın ehliyetine 5 Mart'ta tarihinde alkollü araç kullandığı için el konuldu.

Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti

AYAKTA YOLCULUK YAPMAKTAN YORULDU, KOLTUK MONTE ETTİ

Alternatif bir ulaşım aracı arayan 27 yaşındaki Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti.

Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Bostan, ev koltuklu scooter ile yaptığı yolculuğu esprili bir yaklaşımla çektiği video ile "Ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Ehliyeti Kaptırınca Yaratıcı Çözüm: Skuter Üzerine Koltuk Monte Etti

CEZA YEDİ

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.

Trafikte ilginç dakikalar: Scooter üzerine koltuk monte etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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