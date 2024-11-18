Trafikte ilginç dakikalar: Scooter üzerine koltuk monte etti
Muğla'da ehliyetine el konulan bir vatandaş, alternatif bir çözüm yolu üretti. Elektrikli scooter alan vatandaş, ayakta yolculuk yapmaktan yorulunca scooterının üzerine bir ev koltuğu monte etti. Ancak yaptığı yolculuğu sosyal medyadan esprili bir dille paylaşınca tekrar ceza yedi.
Muğla'da ehliyetini kaptıran bir vatandaş, elektrikli scooter üzerine monte ettiği koltukta yolculuk ettiği anları sosyal medyada paylaşınca tekrar ceza yedi.
EHLİYETİNİ KAPTIRDI
Menteşe ilçesine bağlı Kötekli Mahallesi'nde yaşamını sürdüren Oğuzhan Bostan'ın ehliyetine 5 Mart'ta tarihinde alkollü araç kullandığı için el konuldu.
AYAKTA YOLCULUK YAPMAKTAN YORULDU, KOLTUK MONTE ETTİ
Alternatif bir ulaşım aracı arayan 27 yaşındaki Bostan, ehliyet gerektirmeyen elektrikli bir scooter satın aldı. Bir süre sonra ayakta yolculuk yapmaktan yorulan Bostan, scooter üzerine bir ev koltuğu monte etti.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI
Bostan, ev koltuklu scooter ile yaptığı yolculuğu esprili bir yaklaşımla çektiği video ile "Ehliyeti kaptırınca ben" ifadesiyle sosyal medya hesabından paylaştı.
CEZA YEDİ
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ve Tescil Denetleme Şubesi ekipleri, sosyal medyadaki görüntülerin ardından Oğuzhan Bostan'a yük taşımaktan ve hız limitini aşmaktan 3 bin 12 lira para cezası kesti.