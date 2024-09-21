Ehliyet yenileme süreci sona eriyor: Son başvuru tarihi için uyarı

Milyonlarca sürücü için ehliyet yenileme sürecinde son tarih yaklaşıyor. Nüfus müdürlükleri ve randevu sistemlerinde yoğunluk yaşanmaya başladı. Yetkililer, başvuruların son güne bırakılmaması konusunda uyarıda bulunuyor. Ehliyet yenileme işlemlerini zamanında yapmayan sürücüler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacak. Peki, ehliyet yenileme işlemi nasıl yapılır, gerekli belgeler neler? Ehliyet yenileme için son tarih ne zaman ve cezası ne?

EHLİYET YENİLEME SÜRESİ NE ZAMAN BİTECEK?

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 1 Ocak 2016'da yürürlüğe giren geçici 10'uncu maddesi uyarınca sürücü belgelerini değiştirme işlemlerinin 5 yıl içerisinde tamamlanması gerekiyordu. Kovid-19 salgını nedeniyle 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski tip sürücü belgelerini değiştirme süresi İçişleri Bakanlığınca 31 Aralık 2022'den itibaren 31 Aralık 2024'e kadar uzatıldı. Buna göre; Ehliyet yenileme süresi 31 Aralık 2024 tarihinde sona erecek.

EHLİYET YENİLEMEMENİN CEZASI VAR MI?

Eski tip sürücü belgeleri, 31 Aralık 2024'e kadar 13 lira değerli kağıt bedeli ve 2 lira vakıf payı ile indirimli olarak toplam 15 lira karşılığında yenisiyle değiştirilecek. 1 Ocak 2025'ten sonra eski tip sürücü belgelerini yenilemek isteyenlerin ise sürücü belgesi harç ücreti, değerli kağıt bedeli ile vakıf payı bedelini tam yatırmaları gerekecek. B sınıfı sürücü belgesi için bu tutar 2024'te toplam 5 bin 165 lira olarak belirlenmişti. 2025 yılı için yatırılması gereken tutar ise Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yeniden belirlenecek. Dolayısıyla, yıl sonuna kadar başvuruda bulunmayan sürücüler, ehliyetlerini yenilemek için fazladan 5 bin liranın üzerinde ek ödeme yapmak zorunda kalacak.

ESKİ SÜRÜCÜ BELGELERİ GEÇERSİZ SAYILACAK

Kanuni süre içerisinde yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz hale gelecek ve ehliyetini yenilemeyenler araç kullanırken yaptırımla karşılaşacak.

EHLİYET YENİLEME BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yetkililer, yılın son aylarında yaşanabilecek başvuru yoğunluğu nedeniyle vatandaşların mağdur olmaması için başvurularını erken yapmalarını tavsiye ediyor. Sürücü belgesini yenilemek isteyenler, Alo 199 Çağrı Merkezi, e-Devlet mobil uygulama veya "nvi.gov.tr" üzerinden randevu alarak gerekli evrakları tamamlayıp nüfus müdürlüklerine başvurabiliyor.

Başvuruda bulunanların yeni sürücü belgeleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından basılarak PTT aracılığıyla adreslerine teslim ediliyor. Bu süreçte, nüfus müdürlüklerinden veya e-Devlet üzerinden alınan geçici sürücü belgesi ile araç kullanımı mümkün.

EHLİYET YENİLEMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?



Ehliyetini yenilemek isteyenlerin eski sürücü belgesini ibraz etmeleri, 15 liralık başvuru ücretini ödemeleri, yetkili sağlık kuruluşlarından alınmış sürücü sağlık raporunu sunmaları, son 6 ay içinde çekilmiş bir biyometrik fotoğraf ve Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) kayıtlı açık adreslerini bildirmeleri gerekiyor.