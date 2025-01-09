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Eğirdir'de Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşlar Bilgilendirildi

Eğirdir'de Dolandırıcılığa Karşı Vatandaşlar Bilgilendirildi
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Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü, artan dolandırıcılık vakalarına karşı halkı bilgilendirmek amacıyla broşür dağıttı ve bire bir görüşmeler yaptı. Emniyet ekipleri, dolandırıcıların kullandığı yöntemlere dikkat çekerek, vatandaşları uyanık olmaları konusunda uyardı.

Eğirdir'de artan dolandırıcılık vakaları ve özellikle İlçe Emniyet Müdürü'nün adını kullanarak para talep eden dolandırıcılara karşı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları yerinde bilgilendirdi. Polis memuru Mehmet Şahan, bire bir temasla yaptığı ziyaretlerde her kapıda, "Hiçbir kamu görevlisi sizden para istemez. Uyanık olun" çağrısında bulundu.

Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle, Eğirdir ilçesinde artan telefon dolandırıcılığı vakalarına karşı vatandaşlar bilgilendirildi. Eğirdir halk pazarında, esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen emniyet ekipleri, broşür dağıtarak ve bire bir görüşmeler yaparak dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulundu. Kıdemli Baş Polis Memuru Mehmet Şahan, özellikle dolandırıcıların kendilerini polis, savcı ya da asker olarak tanıtarak vatandaşları korkutmaya çalıştığını belirtti.

"Yalanlarla vatandaşları kandırıyorlar"

Kıdemli Baş Polis Memuru Mehmet Şahan, dolandırıcıların kullandığı yaygın yöntemlere dikkat çekerek, "Kendilerini kamu görevlisi gibi tanıtan kişiler, 'Adınız FETÖ/PDY soruşturmasına karıştı', 'Banka hesabınız inceleniyor' gibi yalanlarla vatandaşları kandırıyor. Hiçbir kamu görevlisi sizden para veya kişisel bilgi talep etmez. Bu tür taleplerle karşılaşan vatandaşlarımızın, hemen en yakın polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Dijital dolandırıcılıklara dikkat çekildi

Eğirdir'deki bir kahvehaneyi de ziyaret eden emniyet ekipleri, dijital dolandırıcılık konusunda da önemli uyarılarda bulundu. Mehmet Şahan, dolandırıcıların "Adres bilgileriniz güncellenemedi" gibi mesajlarla vatandaşları yanıltarak link tıklatmaya çalıştığını söyledi. Şahan ayrıca, "Bu tür linklere tıklarsanız, telefonunuza virüs bulaşabilir. Bu yazılımlar üzerinden bankacılık bilgilerinize ulaşarak dijital kredi çekebilirler" dedi.

"Kontrol edilemeyen bir zeka gibi hareket ediyorlar"

Dolandırıcıların sürekli yeni yöntemler geliştirdiğini ifade eden Şahan, "Teknolojiyi yakından takip ediyoruz ama onlar her seferinde farklı taktiklerle karşımıza çıkıyorlar. Örneğin, 'TOKİ evsizlere ev veriyor' gibi mesajlarla insanları kandırmaya çalışıyorlar. Asla bu kişilere güvenmeyin" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan destek

Bilgilendirme sırasında bazı vatandaşlar, geçmişte dolandırıcılık mağduru olduklarını belirterek, emniyetin bu çabasını takdirle karşıladı. Emniyet yetkilileri, toplumun bilinçlenmesinin bu tür suçların önlenmesinde büyük önem taşıdığını vurguladı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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