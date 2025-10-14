Haberler

Eğirdir'de 3 Gün Kaybolan 75 Yaşındaki Adam Çoban Tarafından Bulundu

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Hurşit Yıldırım (75), 3 gün kaybolduktan sonra bir çoban tarafından bulundu. Yıldırım, oruç tutarak zor günler geçirdiğini söyledi.

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 gün önce kaybolan Hurşit Yıldırım'ı şans eseri bölgedeki çoban buldu. Çobanın telefonu ile yakınlarıyla konuşan Yıldırım, "Ben yürüyüş için çıktım geri de dönemedim. Suyum olmadığı için 3 gündür oruç tutuyorum. Adım atacak halim kalmadı" dedi.

Edinilen bilgiye göre, Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğa yürüyüşüne çıkan Hurşit Yıldırım (75), Oluklacı Tepesi civarında kayboldu. Cumartesi sabahından bu yana kendisinden haber alınamayan Yıldırım'ı arama çalışmaları 3'üncü gününde devam ediyordu. Yıldırım'ın bulunması için bölgede kriz masası oluşturuldu. AFAD, Isparta Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Eğirdir İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarma Asayiş Komando, AFAD gönüllüleri, arama ve kurtarma dernekleri, iz takip köpekleri, dron ve sivil vatandaşlardan oluşan yaklaşık 55 kişilik ekip görev yaptı. Bugün sabah saatlerinde bölgede çobanlık yapan bir vatandaş tarafından Yıldırım bulundu. Çobanın telefonuyla yakınlarına ulaşan Yıldırım, yerini Eğirdir Arama Kurtarma üyesi Abdurrahman Sinap anlattı. Yıldırım telefon görüşmesinde, "Allah rızası için beni kurtarın. Yerimi görüyor musunuz? Ben yürüyüş için çıktım geri de dönemedim. Suyum olmadığı için 3 gündür oruç tutuyorum. Adım atacak halim kalmadı" şeklinde konuştu.

Yeri tespit edilen Yıldırım'ın ekipler tarafından kurtarılma çabaları devam ediyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
