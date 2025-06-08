Ege Denizi'nde 3.5 Büyüklüğünde Deprem

Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.40'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.49 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 6.96 kilometre mesafe ile İzmir'in Karaburun ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA