Ege Denizi'nde 3.5 Büyüklüğünde Deprem
AFAD, Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği 6.49 kilometre, en yakın yerleşim yeri ise İzmir'in Karaburun ilçesi oldu.
Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
AFAD'dan alınan bilgiye göre, Ege Denizi'nde saat 20.40'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.49 kilometre olarak ölçülürken, depreme en yakın yerleşim yerinin 6.96 kilometre mesafe ile İzmir'in Karaburun ilçesi olduğu öğrenildi. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa