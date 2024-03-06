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Efe Deprem'in ani ölümü eski partneri İbrahim Büyükak'ı yasa boğdu

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Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Efe Deprem'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu. En son Mutluyuz filminde birlikte rol aldığı Deprem'in ölümüyle kahrolan İbrahim Büyükak "İnanıyorum daha 3-5 ay evvel sette şahane zaman geçirmiştik. Canım kardeşim" yorumunu yaptı.

Seksenler dizisindeki Zafer rolüyle hafızalara kazınan başarılı oyuncu Efe Deprem, dün akşam geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Deprem'in ölümü sanat dünyasını yasa boğarken paylaşımlar da beraberinde geldi.

OLAY YERİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Efe Deprem, dün akşam saat 19.30 sularında sahibi olduğu 41 ASH 753 plakalı motosikleti ile seyir Mecidiyeköy yönünde E-5 üzerinde seyir halindeyken kaza yaptı. Deprem, Çağlayan Metrobüs durağına 300 metre mesafede bariyerlere çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ünlü oyuncuya ilk müdahale yapıldı ancak kurtarılamadı.Efe Deprem bugün ikindi namazında Karacacaahmet Şakirin Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ümraniye Kısıklı Namazgah Mezarlığı'nda toprağa verilecek

İBRAHİM BÜYÜKAK: DAHA 3-5 AY EVVEL BİRLİKTEYDİK

Son olarak İbrahim Büyükak ve Yasemin Sakallıoğlu ile Mutluyuz filminde rol alan Efe Deprem'in ölüm haberi rol arkadaşı Büyükak'ı kahretti. Instagram hesabından paylaşım yapan Büyükak, "O kadar üzgünüm ki... Çok genç, çok erken... Canım kardeşim Allah rahmet eylesin. Çok seviyorum seni" dedi. Deprem ile setteki karelerini yayınlayan Büyükak "Hala inanamıyor insan daha 3-5 ay evvel birlikte şahane bir set geçirmiştik. Hayat gerçekten çok boş. Canım kardeşim benim mekanın cennet olsun" ifadelerini kullandı.

Özcan Deniz ise Deprem'in ölüm haberinden sonra yaptığı paylaşımda "Ah be canım Efecim ciğerimizi yaktın. Mekanın cennet olsun iyi yürekli çocuk" notunu yazdı.

Efe Deprem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Efe Deprem'in ani ölümü sanat dünyasını yasa boğdu

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

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