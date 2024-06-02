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Edremit'te lastiği patlayan TIR karayolunu trafiğe kapattı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan TIR İzmir-Çanakkale karayolunu tek yönlü trafiğe kapattı. Sürücü yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Edremit'te lastiği patlayan TIR karayolunu trafiğe kapattı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan TIR İzmir- Çanakkale karayolunu tek yönlü trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 10 ADF 736 plakalı tır, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun ortasına yan yattı. İçinde bulunan kumlar ise yola dağıldı. Sürücü yaralı olarak araçtan çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sürücü hastaneye kaldırıldı.

İzmir-Çanakkale karayolu, Edremit mevkisinde çevre yolu yönlü kısmen trafiğe kapandı. Yol polis kontrolünde geçici olarak o bölgede bir süre ilçe girişinden verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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