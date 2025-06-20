Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Son Yolculuğuna Uğurlandı

Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Edirne Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Beypınar için düzenlenen resmi tören sırasında kızı Merve Beypınar ve Edirne Valisi Yunus Sezer duygu dolu anlar yaşadı. Cenaze töreni sonrası Beypınar, Edirne Yenişehir Mezarlığına defnedilecek.

Edirne'de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Vali Yardımcısı Erdoğan Beypınar, resmi törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne Vali Yardımcısı ve Kapıkule Sınır Kapısı Mülkü İdare Amiri Erdoğan Beypınar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Beypınar için bugün Edirne Valiliği önünde resmi tören düzenlendi.

Törende konuşan Beypınar'ın kızı Merve Beypınar ve Edirne Valisi Yunus Sezer, duygu dolu anlar yaşadı.

Merhum Vali Yardımcısı Beypınar'ın kızı Merve Beypınar, "Ben sadece babamı kaybetmedim. En yakın arkadaşımı, dostumu, sırdaşımı kaybettim. Babamla gurur duyuyorum. Onu çok seviyorum, hep çok sevmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Vali Sezer de, konuşmasında duygu dolu anlar yaşadı. Merhum Beypınar'ın devlet ve millet sevdalısı olduğuna şahit olduğunu anlatan Sezer, Beypınar'ın gönüllerde taht kurduğuna vurgu yaptı.

Konuşmalar sonrasında merhum Vali Yardımcısı Beypınar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, okunan dualarla cenaze tören mangası eşliğinde Üç Şerefeli Camine getirildi.

Beypınar'ın cenazesi cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Edirne Yenişehir Mezarlığına defnedilecek. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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