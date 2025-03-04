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Edirne Sınırına 8,5 Kilometre Uzunluğunda Duvar Örülüyor

Edirne Sınırına 8,5 Kilometre Uzunluğunda Duvar Örülüyor
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Yunanistan sınırına 8,5 kilometre uzunluğunda bir duvar örüleceğini açıkladı. Sınır güvenliğine yönelik alınan önlemler arasında duvar ve çit inşaatı da yer alacak.

Edirne Valisi Yunus Sezer, yaptığı açıklamada Yunanistan sınıra 8 buçuk kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini açıkladı.

Edirne Valisi Sezer, kentin asayişinin değerlendirildiği toplantıda sınır güvenliğine yönelik açıklamalarda bulundu. Edirne'nin göç rotası olmaktan çıktığını söyleyen Sezer, sınır hattında yoğun güvenlik önlemleri aldıklarını belirtti.

Türkiye - Bulgaristan sınırında bulunan duvarlar gibi Türkiye - Yunanistan sınırına da duvar örüleceğini açıkladı. Sezer, sınır hattında 8 buçuk kilometre uzunluğunda duvar örüleceğini ifade etti. Duvar ihalesinin kısa zamanda yapılıp çalışmaların başlayacağını belirten Sezer, sınır güvenliğine önem verildiğine dikkat çekti.

"Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak"

Edirne Vali Sezer, bu sene batı sınırında ilk kez fiziki sınır tedbiri gerçekleştireceklerini belirterek, "Sınır hattına duvar ve çitler yapılacak. Sadece devriye yolları vardı. Devriye yolları tamamlandı. Artık doğu sınırında olduğu gibi fiziki çit ve duvar yapımı için ihale yapıldı. Batı sınırında ilk kez fiziki güvenlik tedbirlerini sınırda almış olacağız. Başlangıç olarak bu yıl 8 buçuk kilometre yapılması düşünülüyor. Tüm sınır hattı ileriki dönemlerde yapılacak. İçişleri Bakanlığı ve Sınır Yönetimi Genel Müdürlüğü destekleriyle devam eden bir çalışmadır. Yunanistan sınırından başlandı, inşallah ileriki dönemde duruma göre devam edeceğiz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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