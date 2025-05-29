Edirne Polisi Eş Zamanlı Operasyonla 36 Milyon Liralık Dolandırıcılığı Aydınlattı

Edirne polisi, toplam 36 milyon 813 bin tutarında nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonlar sonucu yakalanan 4 şahıs tutuklanırken, 5 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 344 farklı dosyada toplam 36 milyon 813 bin tutarında nitelikli dolandırıcılık suçu ile ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul ve Ordu illerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Soruşturma çerçevesinde aranan bir şüpheli, İstanbul'da yapılan operasyonda, saklandığı adresteki yan dairenin balkonuna gizlenmeye çalıştığı sırada yakalanarak işlemlerinin ardından Edirne'ye getirildi.

Dördüncü kattan atladı

Aynı adreste yapılan arama sırasında, başka bir nitelikli dolandırıcılık suçundan hakkında arama kararı bulunan bir şahıs polisten kaçmak isterken, 4. katta bulunan evin arka balkon penceresinden atlayarak yaralandı. Düşme sonucu bacağı kırılan şahıs, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra İstanbul Emniyet birimlerine teslim edildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan 3 şüpheli ile birlikte, dosya ile bağlantısı tespit edilen ve başka suçlardan cezaevinde bulunan 6 şüpheli hakkında da işlem yapıldı.

Adli makamlara sevk edilen 4 şahıs tutuklanırken, 5 şahıs hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. - EDİRNE