Edirne İpsala Sınır Kapısı'nda 118 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Edirne'deki İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda, araçların LPG tankı ve tavan kısmına gizlenmiş 118 kilogram esrar ve kokain bulundu. Soruşturmalar devam ediyor.
Edirne'de İpsala Sınır Kapısı'nda düzenlenen iki ayrı operasyonda 118 kilogram esrar ve kokain ele geçirildi.
İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan iki ayrı kontrolde 137 paket içerisinde araçların LPG tankı ve tavan kısmına uyuşturucu gizlendiği tespit edildi. 118 kilogram esrar ve kokain ele geçirilen olaylarla ilgili Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde soruşturmalar devam ediyor. - EDİRNE