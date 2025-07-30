Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu

Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
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Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu
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Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında ağır yaralanan Topçu Uzman Çavuş Servet Ökkeş Çakır, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan açıklamada, Edirne'de meydana gelen askeri araç kazasında Topçu Uzman Çavuş Çakır'ın ağır yaralandığı belirtildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN ŞEHİT OLDU

Derhal hastaneye sevk edilen Çakır'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu duyurulan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de yayımladığı mesajda, Çakır'a Allah'tan rahmet, ailesine ve Türk milletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Edirne'den acı haber! Uzman çavuş şehit oldu

ŞEHİT ATEŞİ OSMANİYE'YE DÜŞTÜ

Askeri yetkililer, 25 yaşındaki Çakır'ın Haraz Mahallesi'nde yaşayan ağabeyi Murat Çakır'a sağlık ekipleri eşliğinde şehadet haberini verdi. Haberin ardından evin önüne taziye çadırı kuruldu, çevresine Türk bayrakları asıldı.

Çadıra giden aile yakınları ve vatandaşlar, başsağlığı dileklerini iletti. Anne ve babası vefat eden şehit Çakır'ın, geçen yıl evlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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