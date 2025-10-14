Edirne'deki Yazlık Sitede Yangın Çıktı

Edirne'nin Keşan ilçesindeki Saros Körfezi'ne kıyısı bulunan Erikli köyü sahilindeki bir yazlık sitenin deposunda çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Erikli köyü sahilindeki bir yazlık sitenin bahçesinde bulunan depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verirken diğer yandan da alevleri söndürmek için mücadele etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, depodaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. - EDİRNE