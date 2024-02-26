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Emekli doktor kalp krizi, babası ise tır kazası sonucu hayatını kaybetti

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Edirne'de emekli doktor Hakan Elatan kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Hakan Elatan'ın babası Enver Elatan ise oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan yaklaşık 2 saat sonra TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aynı gün içindeki İki acı haber aileyi yasa boğdu.

Trajik olay Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana geldi. Keşan ilçesinde emekli doktor Hakan Elatan (51), kalp krizi geçirip, yaşamını yitirdi. Elatan'ın babası Enver Elatan (76) da yaklaşık 2 saat sonra oğlunun öldüğü hastaneden çıktıktan sonra TIR'ın çarpması sonucu öldü.

İlçedeki evinde dün akşam kalp krizi geçiren emekli doktor Hakan Elatan, kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde saat 19.30 sıralarında yaşamını yitirdi. Oğlunun öldüğü hastaneden çıkan Enver Elatan da yaklaşık 2 saat sonra Keşan-Gelibolu kara yolu, sanayi kavşağı yakınlarında yolun karşısına geçerken kaza geçirdi.

Gelibolu yönüne giden S.E. (35) yönetimindeki 33 HU 362 çekici ve 33 R 8872 dorse plakalı TIR, Enver Elatan'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Elatan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Enver Elatan'ın cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. TIR şoförü S.E. ise gözaltına alındı.

Enver ve Hakan Elatan'ın cenazeleri, bugün öğle vakti Yeni Cami'de İlçe Müftüsü Uğur Emiroğlu tarafından kıldırılan cenaze namazlarının ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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