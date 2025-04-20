Edirne'de Yüzme Faciası: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Edirne'de yüzmek için Meriç Nehri'ne giren çocuk hayatını kaybetti

EDİRNE - Edirne'de Meriç Nehri'ne arkadaşıyla birlikte yüzmek için giren 14 yaşındaki bir çocuğun cansız bedeni bulundu.

Olay, Edirne Meriç Nehri Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk yüzmek için Meriç Nehri'ne girdi. Bir süre sonra çocuklardan biri suya kapılarak kayboldu. Yanındaki arkadaşının çevredekilere haber vermesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durum bildirildi.

İhbar üzerine olay yerine UMKE, AFAD, polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Bot ile su üstünde arama çalışması yaptı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün yetersiz kalmasından dolayı, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğinden yardım istendi.

Edirne'ye gelerek, Nehirde çalışmalarına başlayan dalgıç polisler, bir süre sonra 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cansız bedenine ulaştı.

Hayatını kaybeden Karafidan'ın cansız bedeni Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

14 yaşındaki çocuğun ailesi ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.