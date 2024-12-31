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Edirne'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı

Edirne'de Yılbaşı Güvenlik Önlemleri Artırıldı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı gecesinde güvenliği sağlamak için 1516 personel ve mobil plaka tanıma sistemiyle denetim yapacak. Emniyet Müdürü Onur Karaburun, yeni yılın huzur içinde geçmesi için çalışmaları sürdüreceklerini belirtti.

Edirne Emniyet Müdürlüğü, yılbaşında güvenliği en üst düzeyde sağlamak için bin 516 personel ve üç noktada konuşlandırılan Mobil Plaka Tanıma Sistemi (PTS) araçlarıyla sahada olacak.

Yılbaşı tedbirleri çerçevesinde tüm personelin aktif olarak görev yapacağını belirten Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, kentin yoğun bölgelerinde denetimlerin sıklaştırıldığını vurguladı. Saraçlar Caddesi'nde görev yapan personeli ziyaret eden Karaburun, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip yeni yıl dileklerini iletti. Karaburun, Selimiye Meydanı'nda konuşlu mobil PTS aracını da inceleyerek personelden bilgi aldı.

Karaburun, gazetecilere yaptığı açıklamada, mobil PTS cihazlarının yılbaşı öncesi büyük bir destek olduğunu ifade etti. Risk analiz ve denetim programlarıyla donatılan üç mobil PTS aracının, suçluların yakalanmasında etkin rol oynayacağını belirtti.

Yılbaşı gecesi yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla devreye alınan sistemin, Emniyet Genel Müdürlüğü ile entegre çalışarak şüpheli araçları tespit ettiğini kaydeden Karaburun, "İmkanlarımızın ve araç gereç kabiliyetimizin yüksekliği, polisimizin etkinliğini artırıyor. Yeni yılın huzur ve güven içinde geçmesi için kararlılıkla çalışıyoruz" dedi.

Tedbirler kapsamında, kent genelinde sabit kameraların yanı sıra hareketli üç mobil PTS aracıyla denetimlerin yoğun şekilde devam edeceği belirtildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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