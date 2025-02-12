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Edirne'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Edirne'de Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, yolcu otobüsüyle uyuşturucu madde getiren bir şahsı yakaladı. Yapılan aramalarda 21,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Şahıs, tutuklandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan üst araması sonucu uyuşturucu ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli K.D.'nin bindiği otobüsle kente uyuşturucu getireceği bilgisi üzerine harekete geçerek önlem aldı.

Edirne Otogarı'nda önlem alan ekipler, bindiği otobüsten inen şüpheliyi takibe alarak polis noktasına götürdü. Ekipler, şüpheli K.D. isimli şahsın üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada 21,95 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen K.D. isimli şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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