Haberler

Edirne'de Trafik Kazası: Otomobil Su Kanalındaki Yükseklikle Çarpıştı

Edirne'de Trafik Kazası: Otomobil Su Kanalındaki Yükseklikle Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde yol kontrolünü kaybeden otomobilin sürücüsü, su kanalındaki beton yükseltiye çarparak yaralandı. Sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalındaki beton yükseltiye çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Enez istikametinden Keşan istikametine giden A.H. (469 yönetimindeki 59 AJG 569 plakalı otomobil, Toprak Mahsulleri Ofisi Keşan Şubesi önüne geldiği sırada kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, yolun solunda bulunan su kanalındaki yükseltiye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A.H, ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ali Koç'un ''Bizi çok istedi'' dediği teknik adam o iddiaları yalanladı

Ali Koç'un ''Bizi çok istedi'' dediği teknik adam o iddiaları yalanladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şampiyonlar Ligi yarın başlıyor! işte ilk hafta programı

Alarmları kurun! Büyük heyecan yarın akşam başlıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.