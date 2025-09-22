Edirne'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan istikametinden Gelibolu istikametinde giden E.C.B. yönetimindeki 17 ADH 262 plakalı motosiklet, ana yola çıkış yapan 17 US 544 plakalı araç ile çarpıştı. Çarpmanın ardından devrilen motosikletten düşen E.C.B. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazanın ardından kayıplara karışan araç ve sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı. - EDİRNE