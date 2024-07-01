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Edirne'de Tehlikeli Madde Temini İçerikli 67 İnternet Sitesi Kapatıldı

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Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, tehlikeli madde temini içerikli 67 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatıldı. Yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini gibi suçları teşvik eden sitelerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır.

Edirne'de İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, tehlikeli madde temini içerikli 67 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatıldı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar çerçevesinde, vatandaşların yaşayabileceği mağduriyetlerin önüne geçilmesi için tehlikeli madde temini içerikli internet sitelerini erişime engelleme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalarda yasa dışı bahis, müstehcenlik, uyuşturucu/uyarıcı madde temini, kumar oynanması için yer sağlama, fuhşa aracılık etme, oltalama (Phishing) ve sağlık için tehlikeli madde temini içerikli 67 internet sitesinin erişimi engellenerek kapatılması sağlandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Edirne İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Edirne Güvenlik Suç 3.Sayfa Teknoloji Politika Güncel Haberler

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