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Edirne'de Sahte Plaka Şebekesi Çökertildi

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Edirne'de gerçekleştirilen operasyonla 9 şüpheli gözaltına alındı. Sahte plaka ve resmi belgelerde sahtecilik yapan çetenin çökertildiği operasyon sonucunda birçok sahte belge ve malzeme ele geçirildi.

Edirne'de sahte plaka şebekesi çökertildi

Edirne'de resmi belgede sahtecilik operasyonu: 9 gözaltı

EDİRNE - Edirne'de polis ekiplerince vergi usul kanununa muhalefet ve resmi belgede sahtecilik suçu ile ilgili 3 iş yeri ile 1 ikamete yapılan eş zamanlı operasyon sonucu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, kentte sahte plaka ve araçların yurtdışı çıkışları için kullanılan yeşil sigorta, sahte dolaşım belgesi gibi bir resmi belgelerde sahtecilik yapan çete üyelerini takibe aldı. Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı başarılı operasyonla 9 şüpheli gözaltına alınarak, sahte plaka şebekesi çökertildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile müşterek Vergi Usul Kanununa Muhalefet ve Resmi Belgede Sahtecilik yapan şahıslara yönelik 3 iş yeri ve 1 ikamete eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyon sonucu 6 adet sahte olduğu değerlendirilen Türk ve yabancı plaka, 1 adet 60 Ton'luk PRES Makinesi, 1 adet plaka boyama makinesi, 1 adet dijital baskı makinesi, 250 adet çift halinde plaka basımında kullanılan harf ve rakam kalıpları, 2 adet çift halinde plaka basımı için kullanılan harf ve rakam sıkıştırma aparatı, 22 adet farklı firmalara ait kaşe, 14 farklı RODER belgesi, 45 adet sahte yeşil sigorta yapımında kullanılan yeşil renkli boş sayfa, 16 adet sahte yeşil sigorta, 5 adet yeşil kart sigorta poliçesi, 3 adet sahte transit refakat belgesi, 7 adet sahte dolaşım belgesi, 27 adet Led Monitör, 5 adet Android-Smart TV, 800 adet faturası bulunmayan "Viking şapkası" olarak tabir edilen plastik şapka ele geçirildi.

Konuyla ilgili B.E., S.Y., V.K., M.K., Ş.K., U.C., S.T., S.E. ve M.Ç. isimli 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

Edirne'de Sahte Plaka Şebekesi Çökertildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZLEM CEYLAN - 3.Sayfa
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