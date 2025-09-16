Edirne'de PTT Görevlisi Kılığına Giren Dolandırıcı Tutuklandı

Edirne'nin İpsala ilçesinde, kendisini PTT görevlisi olarak tanıtarak boş senetlere imza geçirdiği iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; Edirne Emniyet Müdürlüğü Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ile İpsala İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarından kaydı bulunan T.B.'nin "PTT üniforması" giyerek gittiği adreslerde, vatandaşlara kendi hazırladığı kargo teslim tutanağına imza attırdığını ve bu imzaları boş senetlere geçirdiğini belirledi.

Yapılan çalışmayla yakalanan şüpheli gözaltına alındı. T.B.'nin evinde yapılan aramada "PTT" ibareli mont ve kazak ile kargo teslim tutanaklarının altına yerleştirilmiş boş ve üzerinde rakam yazan senetler ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - EDİRNE