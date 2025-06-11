Edirne'de Pelet Üretim Fabrikasında Yangın Çıktı
Edirne'nin Süloğlu ilçesinde bulunan pelet üretim fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Olay yerine ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Edirne'de pelet üretim fabrikasında çıkan yangın söndürüldü.
Süloğlu ilçesi yolunda bulunan pelet üretim fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Büyümeden kısa sürede söndürülen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - EDİRNE
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa