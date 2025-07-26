Edirne'de Parkta İki Grup Arasında Kavga

Edirne'de Parkta İki Grup Arasında Kavga
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Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavga ile sonuçlandı. Mahalle sakinleri sürekli yaşanan kavgalar nedeniyle yetkililerden çözüm bekliyor.

EDİRNE (İHA) – Edirne'de bir parkta iki grup arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı. Mahalleli aynı parkta sürekli kavgaların yaşandığını ve yetkililerin çözüm bulmasını istedi.

Edirne'nin Şükrüpaşa Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Parkı'nda henüz belirlenemeyen bir sebeple iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Yumrukların ve tekmelerin havada uçuştuğu o anlar, saniye saniye kaydedildi.

Görüntülerde, yere düşen bir kişinin başka bir grup tarafından yumruklanıp tekmelendiği, ardından da kavganın büyüdüğü ve ortalığın bir anda karıştığı görülüyor.

Mahalle sakinleri ise parkta benzer olayların sık yaşandığını, huzurlarının kalmadığını belirterek yetkililerden kalıcı bir çözüm beklediklerini söyledi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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