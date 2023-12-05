Üye Girişi
Haberler

Edirne'de Otomobil Çarpışması Sonucu Bir Kişi Yaralandı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Edirne'de seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza, Talatpaşa Mahallesi Güney Çevre yolu Mezbaha Değirmen Sokak mevkiinde meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Edirne'de seyir halinde olan 2 otomobilin çarpışması sonucu yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Talatpaşa Mahallesi Güney Çevre yolu Mezbaha Değirmen Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan S.Y. idaresindeki 22 NL 260 plakalı otomobil ile aynı yöne ilerleyen T.K. kontrolündeki 22 ACP 820 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Değirmen Sokak Edirne Hastane Yaralanma Trafik Kazaları 3. Sayfa Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Eyvah Eyvah filmi oyuncuları! Eyvah Eyvah ne zaman çekilmiştir? Eyvah Eyvah filmi konusu, oyuncuları ve Eyvah Eyvah özeti! Osman Gürün aday mı? 2024 yerel seçimlerde Osman Gürün Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı olacak mı? Müslüm Gürses neden öldü? Müslüm Gürses ölüm nedeni ne, ölüm sebebi ne? 10 bin polis alımı ne zaman? 10 BİN POLİS ALIM ŞARTLARI NELERDİR? Bakan Yerlikaya duyurdu Müslüm Gürses kaç yaşında öldü? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürsesneden hayatını kaybetti? Müslüm Gürses ne zaman öldü? Müslüm Gürses şarkıları, sözleri Müslüm filmi nerede çekildi? Müslüm filmi ne zaman çıktı? Müslüm filmi konusu nedir, oyuncu kadrosu kimler? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Müslüm filminde Müslüm Gürses oynadı mı? Müslüm Gürses ne zaman ve neden öldü? Müslüm Gürses'i kim oynuyor? Anksiyete nedir, belirtileri neler? Anksiyete nasıl geçer? Müslüm filmi oyuncuları kim? Müslüm konusu, oyuncuları ve Müslüm özeti! Müslüm filmi konusu nedir? Müslüm oyuncuları ve Müslüm özeti! Şahin Kendirci kimdir? Müslüm filmi başrolünde kim oynuyor? Şahin Kendirci kaç yaşında, nereli? Mide kanaması nedir? Mide kanaması neden olur? 6 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 6 Aralık Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title