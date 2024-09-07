Edirne'de Ölümlü Kaza Sonrası Mahalle Sakinleri Yolu Kapattı

Edirne'nin Keşan ilçesinde ölümle sonuçlanan kaza sonrası mahalle sakinleri karayolunu araç trafiğine kapattı.

Alınan bilgiye göre, Paşayiğit Mahallesi içerisinden geçen Keşan-Edirne yolundan karşı kaldırıma geçmek isteyen Engin Şişekıran'a (43) henüz tespit edilemeyen bir araç çarptı. Araç olay yerinden kaçarken, kazayı görenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Şişekıran'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Engin Şişekıran'ın cenazesi, Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öfkeli kalabalık yolu araç trafiğine kapattı

Sabah Engin Şişekıran'ın kazada hayatını kaybettiğini duyan mahalle sakinleri, araçlarını yola çekerek, Keşan-Edirne yolunu araç trafiğine kapattı. Polis ve jandarma ekipleri, sakinleştirmeye çalıştıkları öfkeli kalabalık ile zaman zaman tartışma yaşadı.

"Talep ettiğimiz EDS'lerin şimdiye kadar takılması gerekiyordu"

Paşayiğit Mahallesi eski Muhtarı Orhan Mutlu, mahalle içerisinden geçen yoldaki trafik ikaz lambalarında yeşil ışık yandığında, araçların 170 km'yi bulan hızlara çıktığını söyleyerek, "Daha önce de Kaymakam ve Vali bey ile bu konuda görüşmelerimizi yapmıştık. Şimdiye kadar talep ettiğimiz Elektronik Denetleme Sistemi (EDS)'lerin uygulamaya başlaması gerekiyordu. Bu EDS'ler takılmadıkça daha çok canımız yanacak. Bu önlemi alsalar herkes rahatlayacak. Okullar açıklacak. Bu çocuklar okullarına giderken yoldan nasıl geçecek? Bu yolda 15 can gitti. Artık EDS'lerin uygulamaya başlamasını, giriş çıkışlara trafik ikaz lambalarının monte edilmesini istiyoruz." dedi.

Kaymakam Yılmaz EDS ve trafik ikaz lambaları için söz verdi

Paşayiğit Mahallesi'nde ikamet eden bazı vatandaşlar da, okulların açılacağını hatırlatıp çocuklarını okula nasıl göndereceklerini sorarak, artık EDS uygulamasına biran önce geçilmesini talep etti. Bölgeye gelerek mahalle sakinleri ile görüşen Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, mahalle sakinlerine EDS ve mahalle giriş-çıkışlarına trafik ışıkları için 9 Eylül 2024 Pazartesi günü çalışmalara başlanacağı sözünü verdi. Kaymakam Yılmaz'dan söz alan mahalleli araçlarını yoldan çekti. Böylece yol yeniden araç trafiğine açıldı. - EDİRNE