Edirne'de oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen kadın toprağa verildi

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde psikolojik rahatsızlığı olan bir kişi, annesini defalarca bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından yapılan cenaze töreniyle kadın toprağa verildi.

Edirne'de oğlu tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülen 67 yaşındaki kadın toprağa verildi.

Olay, Edirne'nin Uzunköprü ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Safir Blokları'nda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik rahatsızları olan 32 yaşındaki B.Ş., gece saatlerinde cinnet geçirerek annesi Bahriye Ş.'ye hayatının en büyük vahşetini yaşattı. Annesini defalarca bıçaklayarak öldüren B.Ş., yardım çağırmak yerine yaklaşık 15 saat boyunca evde başında beklediği öğrenildi.

Emniyetteki ifadesinde annesini öldürdüğünü itiraf eden B.Ş'nin verdiği adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, anne Bahriye Ş'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Bahriye Ş'nin cenazesi Uzunköprü ilçesine bağlı Kurtbey köyünde kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - EDİRNE