Edirne'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

İspat Cami Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre; H.B.A. (51) yönetimindeki 22 AEC 908 plakalı motosiklet ile T.A. yönetimindeki 22 AES 957 plakalı otomobil İspat Cami Mahallesi Hıdırağa Sokak'ta çarpıştı. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 22 AAL 481 ve 59 SF 772 plakalı otomobillere çarptı. Motosiklet iki otomobilin arasında sıkışırken, motosikletten fırlayan H.B.A., 59 LS 702 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE