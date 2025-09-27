Haberler

Edirne'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı

Edirne'de Motosiklet Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspat Cami Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, motosikletin otomobille çarpışmasının ardından bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen ambulans, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

İspat Cami Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre; H.B.A. (51) yönetimindeki 22 AEC 908 plakalı motosiklet ile T.A. yönetimindeki 22 AES 957 plakalı otomobil İspat Cami Mahallesi Hıdırağa Sokak'ta çarpıştı. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarında park halinde bulunan 22 AAL 481 ve 59 SF 772 plakalı otomobillere çarptı. Motosiklet iki otomobilin arasında sıkışırken, motosikletten fırlayan H.B.A., 59 LS 702 plakalı otomobilin üzerine düştü.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
BM'deki Netanyahu protestosuna Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum

Netanyahu protestosuna Erdoğan'dan ilk yorum! "Katil" diye başlayıp...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti: Eşinizin soyadını almayın

Evlendikten sonra yaşadığı mağduriyete isyan etti
Arda Turan'da Busquets'e veda

Arda'dan eski arkadaşına veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.