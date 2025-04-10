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Edirne'de Metruk Binada Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı

Edirne'de Metruk Binada Uyuşturucu Operasyonu: 6 Gözaltı
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Edirne'nin Keşan ilçesinde metruk bir binada düzenlenen kontrolde, toplam 473.87 gram uyuşturucu tütün ile 0.32 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 17 bin 860 TL de ele geçirildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde metruk binada ele geçirilen uyuşturucuyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, B.K, M.İ., T.Ü., N.H., Ö.B. ve D.K.'nin içerisinde bulunduğu Yeni Mescit Mahallesi Huzur Sokak'taki metruk binada kontrol yaptı. Yapılan kontrollerde, 3 adet poşet içerisinde, 11 fişek peçeteye sarılı halde toplamda 473.87 gram kimyasala bulanmış tütün ile 0.32 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerden D.K.'nın üst aramasında da, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 17 bin 860 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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