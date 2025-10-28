Haberler

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı

Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı
Güncelleme:
Edirne'de bir eğlence mekanında düzenlenen maskeli baloda, imam kıyafeti giyen bir kişinin alkol şişesiyle yağmur duası yapması büyük tepki topladı. Diyanet-Sen'in suç duyurusuyla gözaltına alınan genç serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Feyzi T.T., imam cübbesi giyerek elinde alkol şişesi tuttuğu için gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.
  • Edirne Diyanet-Sen Şubesi, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
  • Olayla ilgili soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi (Dini değerleri aşağılama) kapsamında sürüyor.

Edirne'de 25 Ekim Cumartesi akşamı kent merkezindeki bir eğlence mekanında düzenlenen maskeli baloda çeşitli kostüm ve kıyafetlerle eğlenen gençler, etkinlik sonrası çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.

İMAM CÜBBESİYLE PARTİYE KATILDI

Fotoğraflarda bir kişinin imam cübbesiyle elinde alkol şişesi tutarak yağmur duası yaptığı anların yer alması üzerine tepkiler geldi. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Edirne Diyanet-Sen Şubesi konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

GENÇ SERBEST BIRAKILDI

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, imam cübbesi giyen kişinin Feyzi T.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli, nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alındı.

İfadesinin ardından serbest bırakılan Feyzi T.T., 28 Ekim 2025 Salı günü savcılığın ek talimatı üzerine yeniden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından bir kez daha serbest bırakıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi (Dini değerleri aşağılama) kapsamında sürdürülüyor.

Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıali batuk:

Niye serbest bırakıyorlar ki! 3 ay içerde kalsın aklı başına gelir

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTeşkilatı mahsusa:

o RUZ pu ewladııı KAFİİRRRR İTTTTTT

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
