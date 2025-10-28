Üstünde imam cübbesi, elinde alkol şişesi! Tepkilerin odağındaki genç serbest bırakıldı
Edirne'de bir eğlence mekanında düzenlenen maskeli baloda, imam kıyafeti giyen bir kişinin alkol şişesiyle yağmur duası yapması büyük tepki topladı. Diyanet-Sen'in suç duyurusuyla gözaltına alınan genç serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
- Feyzi T.T., imam cübbesi giyerek elinde alkol şişesi tuttuğu için gözaltına alındı ve serbest bırakıldı.
- Edirne Diyanet-Sen Şubesi, olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
- Olayla ilgili soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi (Dini değerleri aşağılama) kapsamında sürüyor.
Edirne'de 25 Ekim Cumartesi akşamı kent merkezindeki bir eğlence mekanında düzenlenen maskeli baloda çeşitli kostüm ve kıyafetlerle eğlenen gençler, etkinlik sonrası çektirdikleri fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı.
İMAM CÜBBESİYLE PARTİYE KATILDI
Fotoğraflarda bir kişinin imam cübbesiyle elinde alkol şişesi tutarak yağmur duası yaptığı anların yer alması üzerine tepkiler geldi. Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından Edirne Diyanet-Sen Şubesi konuyla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
GENÇ SERBEST BIRAKILDI
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede, imam cübbesi giyen kişinin Feyzi T.T. olduğu tespit edildi. Şüpheli, nöbetçi savcının talimatıyla gözaltına alındı.
İfadesinin ardından serbest bırakılan Feyzi T.T., 28 Ekim 2025 Salı günü savcılığın ek talimatı üzerine yeniden Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından bir kez daha serbest bırakıldı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma, Türk Ceza Kanunu'nun 216/3. maddesi (Dini değerleri aşağılama) kapsamında sürdürülüyor.