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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda 20 Milyon Lira Değerinde Uyuşturucu Ele Geçirildi
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Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan bir tırda, piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk Lirası olan 110 kilogram skunk uyuşturucu madde ele geçirildi. Tır sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı'nda Türkiye'ye giriş yapan bir tırda piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk Lirası olan 110 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Kapıkuke Sınır Kapısından Türkiye'ye giriş yapan bir tırı takibe aldı. Ekipler, gümrük işlemlerinin tamamlanmasının ardından tırı durdurdu. Hassas burunlu narkotik dedektör köpeğin de yardımıyla tırda yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 20 milyon Türk Lirası olan 110 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan tır sürücüsü Z.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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