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Edirne'de Kaçış Kazayla Bitti: 7 Göçmen Yakalandı

Edirne'de Kaçış Kazayla Bitti: 7 Göçmen Yakalandı
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Edirne’de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli iki aracın kaçışı kazayla son buldu.

Edirne'de polisin "dur" ihtarına uymayan şüpheli iki aracın kaçışı kazayla son buldu. Bir araçtaki şüpheliler yaya olarak kaçarken, diğer araçtaki 7 düzensiz göçmen ile sürücü gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, polisin "dur" ihtarına uymayan iki araç kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sırasında araçlardan ilki bir ekmek fırınının duvarına çarptı. Araçtan inen şüpheliler yaya olarak kaçarken, polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Diğer araç ise bariyerlere çarpmasına rağmen kaçışını sürdürdü. Polis ekiplerinin takibi kent çıkışına kadar devam ederken, araç burada da kaza yaparak durdu.

Araçta bulunan sürücü ile 7 Somali uyruklu düzensiz göçmen gözaltına alındı. Kaza sırasında yaralanan 2 kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan yaşanan kovalamaca, araçların kaza yapması ve şüphelilerin kaçış anları çevredeki güvenlik kameraları ile cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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