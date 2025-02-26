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Edirne'de Daltonlar Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı

Edirne'de Daltonlar Suç Örgütü Üyeleri Yakalandı
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Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Daltonlar Suç Örgütü'ne mensup 2 şüpheliyi ve Yunanistan'a kaçmaya çalışan başka bir şahsı yakaladı. Şüphelilerden biri, İstanbul'da gerçekleşen silahlı saldırının firarisi olarak aranıyordu.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte yaptıkları çalışma ve takip sonrası Daltonlar Suç Örgütü Çete üyesi 2 şüpheliyi yakaladı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları takipli çalışmalar çerçevesinde İpsala İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş timleri tarafından Yenikarpuzlu beldesi'nde aranan şahısların yakalanmasına yönelik kolluk kuvvetleri devriyesi esnasında haklarında, "Dalton Çetesi" suç örgütüne mensup 2 şüpheli ile birlikte 1 şahıs yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, devriye ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden V.Y., 22 Ocak 2025 tarihinde İstanbul Bahçelievler semtinde motosikletli bir şahsa yönelik silahlı saldırı ile kasten öldürme olayının firarisi olarak aranması olduğu öğrenildi. Yakalanan diğer iki şüphelinin ise suç işlemek amacı ile örgüt kurma suçundan Daltonlar Suç Örgütü Çetesi'nde uyuşturucu, uyarıcı madde ticareti yapma ile sağlama suçlarından aranan S.U ve B.Y. isimli şüpheliler olduğu tespit edildi. Yakalanan şüpheliler sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna sevk edildi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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