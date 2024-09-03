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Edirne'de çiftçiler ile polis arasında tartışma yaşandı

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Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen 'Büyük Çiftçi Yürüyüşü' sonrasında çiftçilerin traktörleri şehir merkezine girmesiyle polis ile tartışma yaşandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde, CHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen ancak Valilik ve Kaymakamlığın izin vermediği belirtilen "Büyük Çiftçi Yürüyüşü" sonrasında çiftçiler, traktörleri şehir merkezine girince, traktörleri durduran polis ile çiftçiler arasında tartışma yaşandı.

CHP Keşan İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen, bazı STK ve çiftçilerin de destek verdiği "Büyük Çiftçi Yürüyüşü" çerçevesinde yaklaşık 100 traktör Yeni Mahalle'de belirlenen Millet Caddesi'nde bir araya geldi. Şehir merkezinde araç trafiğinin tehlikeye düşeceği gerekçesiyle Edirne Valiliği ve Keşan Kaymakamlığı'nın izin vermediği iddia edilen traktörlere, Kent Müzesi önünde toplanarak Millet Caddesi'ne yürüyen kortej de destek verdi. CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan'ın da katıldığı "Büyük Çiftçi Yürüyüşü"nde, Millet Caddesi'nde yapılan konuşmaların ardından alandan traktörleri ile ayrılan çiftçiler, şehir merkezine girdi. Traktörler, Cumhuriyet Meydanı'na geldiklerinde polis tarafından durduruldu. Traktörlerinin plakalarını fotoğraflayan polis ile çiftçiler arasında kısa süreli tartışma yaşandı.

"Mağdur olanın yanında olmak istedik"

Yaşanan kısa süreli tartışmanın ardından, plakaları fotoğraf çekilen çiftçiler daha sonra şehir merkezinden ayrılırken, CHP Keşan İlçe Başkanı Anıl Çakır da, polisler ile görüştü. Çakır, "Büyük Çiftçi Yürüyüşü" ile çiftçilerin seslerini duyurmak istediklerini belirterek, "Bu insanlar haksız, hukuksuz bir şey yapmıyorlar. Biz mağdur olanın yanında olmak istedik. Baştan Cumhuriyet Meydanı'na girmemize izin vermediler. Biz de kağıttan bir açıklama okuyarak, dağılmak istemedik. Biz durumun vahametini haykırmak istedik. Devletimize milletimize herhangi bir taşkınlığımız, saygısızlığımız olamaz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı da özür dileriz" dedi. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Politika 3-sayfa edirne Güncel Keşan Polis

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