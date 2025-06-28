Edirne'de Buğday Tarlasında Yangın: Bin Dönüm Zarar Gördü

Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde buğday tarlasında çıkan ve ağaçlık alana yayılan yangın, ekiplerin ve köylülerin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık bin dönüm alan zarar gördü.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Hanlıyenice köyünde buğday ekili tarlada çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek çevredeki ağaçlık alanda da etkili oldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yoluna yaklaşan yangının kara yoluna sıçramaması için güvenlik tedbirleri alındı. Yangına müdahale eden ekiplere, traktörleriyle köylüler de destek verdi.

Yaklaşık 400 dönümü buğday ekili, toplamda bin dönüm tarım arazisi ve ağaçlık alanın zarar gördüğü yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmaları yapıldı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - EDİRNE