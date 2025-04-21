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Edirne'de Boğulan Çocuk İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

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Edirne'de Meriç Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın cenaze namazı ikindi sonrası kılındı. Ailesi ve yakınları gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurladı.

Edirne'de Meriç Nehri'nde boğulan çocuk toprağa verildi

EDİRNE - Edirne'de yüzmek için girdiği Meriç Nehri'nde boğulan 14 yaşındaki çocuk toprağa verildi.

Edirne'de serinlemek için girdiği Meriç Nehri'nde dün boğularak hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ege İshak Karafidan'ın naaşı bugün ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Karafidan'ın ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri katıldığı cenazede gözyaşlarına hakim olamadı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa
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