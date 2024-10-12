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Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı

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Edirne'de bir çocuk yolda yürürken köpek saldırısına uğradı. Durumu öğrenen baba, köpeğin sahibiyle görüşmeye gitti. Öfkeli baba, aralarında çıkan tartışma sırasında köpeğin sahibini bıçakla yaraladı.

Edirne'de yolda yürüyen çocuğuna köpeğin saldırmasıyla öfkelenen baba, köpeğin sahibini bıçakladı.

Edirne merkez Atatürk Mahallesi'nde 11 Ekim Cuma günü yolda yürüyen çocuğa köpek saldırdı. Ağlayarak babasının yanına giden çocuk, sokaktaki köpeğin saldırısına uğradığını söyledi. Öfkelenen baba, köpeğin sahibiyle görüşmeye gittiğinde, ikili arasında tartışma başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine baba, köpeğin sahibini bıçakla yaraladı.

Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı

VÜCUDUNUN ÇEŞİTLİ YERLERİNDEN YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan köpeğin sahibi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öfkeli baba ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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Yorumlar (15)

Mehmet sadık Kaya:

Eline sağlık,tasmayi bazan çift ataklilara takmak gerek

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Alparslan Türkdoğan:

Ya arkadaş Avrupa’da bir köpek bir çocuğu ısırırsa polis hemen orada köpeği öldürür, ayrıca köpeğin sahibi ve saldırıya uğrayanında köpeği öldürme hakkı vardır. Önce insan.

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6
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AGA:

tasmasız ve ağızlıksız köpek dolaştırmak ile belinde silahını göstererek taşımak aynı kategoride suç sayılmalıdır

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3
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Güven önemlş:

bıçaklamak çok yanlış lakin bu durumlar da ben de sahibinin uyarılmasından yanayım. hayvanlar masum canlılar

10
65
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sade vatandaş:

adam konuşmaya bıçakla gitmiş iyiki kavga etmek için gitmemiş gitse kimbilir yanında ne götürecekti haklıyken haksız duruma düştü

11
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Cafer KILIÇ:

Saldırgan köpeklere tasmasını takksinlar başıboş sokağa cikarmasinlar

36
0
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Mahir günüç:

Bu daha başlangıç benim çocuğumuza bir köpek saldırsın gerekeni yaparım

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Nurettin Şimşek:

İyi yaptın.kopek gibi surudurseydin

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AbdulMetin:

Benim de Köpeğim var, Bahçemiz de 10 Yıldır bizim ile birlikte kafasına Sopa ile çocuk vursa dahi dişini bile göstermez bir çok kez yalandı, hem de Yasaklı Irk Dogo Argentino hani katil diye bilinenlerden, kedi ye de saldırmaz onu o şekilde eğittim, ancak çocukların bahçemize köpeğime Taş atmaları soda şişeleri atmaları zarar verebilecek bir çok nesne atmalarından bıktım sizce ben bu çocukların Babalarına ne yapmalıyım?

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S y:

CEZA VERMEYİN AĞIR TAHRİK VAR...

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