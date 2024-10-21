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Edirne'de Alkollü Sürücüyle Tır Çarpıştı: 3 Yaralı

Edirne'de Alkollü Sürücüyle Tır Çarpıştı: 3 Yaralı
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Edirne-Havsa D-100 karayolunda alkollü sürücünün neden olduğu kazada 3 kişi hafif yaralandı. Sürücünün alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Edirne'de otomobil, demir yüklü tırla çarpıştı. 3 kişinin hafif şekilde yaralandığı kazada, otomobil sürücüsünün 5.46 promil alkollü olduğu ve daha önce de ehliyetine el konulduğu belirlendi.

Kaza, Edirne- Havsa D-100 karayolu yeni Kırklareli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Semih B. idaresindeki 22 EF 823 plakalı otomobil ile Ramazan B. hakimiyetindeki ham inşaat demiri yüklü tır çarpıştı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri hafif şekilde yaralanan 3 kişinin tedavisini ambulansta yaptı. İtfaiye ekipleri kazaya karışan araçları kontrol ederek tedbir alırken, jandarma ekipleri tek şeritten ulaşımı sağlayarak herhangi olumsuz bir durum yaşanmaması için trafik kontrolünü sağladı.

Polis ekipleri tarafından yapılan alkolmetre kontrolünde otomobil sürücüsü Semih B'nin 5.46 promil alkollü olduğu ve daha önce de ehliyetine el konulduğu belirlendi. Sürücü Semih B'ye 20 bin lira idari para cezası uygulandı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Trafik Kazaları D-100 Karayolu Yerel Haberler Güvenlik Otomobil 3-sayfa edirne Hukuk Havsa Kaza

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