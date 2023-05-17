Eczacıya ilaç verip oğlunun ölmesine neden olduğu iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi

Başkentte, eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katıp, trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesine sebep oldukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan eczacı kalfası Süleyman Özçelik ile tahliye olan sanık yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yargılanmasına...

Başkentte, eczacı Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine ilaç katıp, trafik kazası yapmasına ve 4 yaşındaki oğlunun hayatını kaybetmesine sebep oldukları suçlamasıyla tutuklu yargılanan eczacı kalfası Süleyman Özçelik ile tahliye olan sanık yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu eczacı kalfası Süleyman Özçelik, taraf avukatları katılırken, geçen celse tahliye olan sanık Muaz İslam Bozdoğan katılmadı. Mahkeme başkanının ilaç mümessili olan tanık B.A., söz vermesi üzerine şu ifadelere yer verdi:

"İlaç zamları normalde şubat ayında yapılır. Zamdan önce yüklü bir miktarda eczanelere ilaç veririz. O dönem, çok ilaç verdiğimiz için eczanede bu ilaçların hepsi satılmadı. Satılmayan bazı ilaçlar bana reçete edildi. İlaç farkını da kendi cebimden ödedim. Bu işler için de kalfalarla görüşüyordum. Kalfalar bana, eczane sahibi Büşra Hanım'ın durumdan haberdar olduğunu söyledi."

Tanık R.K. ise 2 sene önce eczanede muhasebeci olarak işe başladığını ifade ederken şunları söyledi:

"Namaz kılacağım için yemekten sonra aşağı abdest almaya indim ve indiğim gibi yediklerimi istifra ettim. Rahatsızlanınca bir daha işe gitmedim. Sonra bu olayları duydum gelip şahitlik yapmak istedim."

Tanık beyanlarının ardından söz alan tutuklu sanık Özçelik, "İlk içeri girdiğimde sürekli ağlıyordum. Sadece koğuş arkadaşımla olanları konuştum" dedi.

Müşteki Büşra Akdoğan'ın avukatının tahliye edilen sanık Muaz İslam Bozdoğan'ın tekrar tutuklanma talebini reddeden mahkeme, tutuklu sanık Süleyman Özçelik'in tutukluluk haline arar karar vererek duruşmayı 12 Temmuz'a erteledi.

'Olayın geçmişi'

Ankara'da 20 Aralık 2020'de, trafik kazasında yaralanan ve oğlu Ahmet Nazif Yıldız'ı (4) kaybeden eczacı Büşra Akdoğan, yanında çalışan kalfa Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine gizlice şizofreni tedavisinde kullanılan nörolojik ilaç kattıklarını, bu nedenle trafik kazası geçirdiğini iddia edip şikayetçi oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası, eczacı kalfası Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan hakkında iddianame düzenlendi. İddianamede; yapılan incelemenin ardından Süleyman Özçelik ve yardımcısı Muaz İslam Bozdoğan'ın usulsüz ilaç alım satımı yapıp, SGK'yı zarara uğratarak 'Nitelikli dolandırıcılık' suçunu da işledikleri, eczacıya gizlice ilaç vererek kendileri üzerindeki denetim imkanını ortadan kaldırdıklarını ve bu sayede de 1 milyon 700 bin lira haksız menfaat temin ettikleri belirtildi. İddianamede, ayrıca Özçelik ve Bozdoğan'ın bu 2 suçun yanı sıra Büşra Akdoğan'ın yiyecek ve içeceklerine kattıkları ilaç nedeniyle kaza yapmasına neden olarak çocuğunun hayatını kaybetmesine sebebiyet verdikleri için 'Olası kastla çocuğu kasten öldürmek' suçunu da işledikleri kaydedildi. İddianamede, Özçelik ve Bozdoğan'ın 3 suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 13 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Ankara 24'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın geçen duruşmasında tutuklu sanıklardan Muaz İslam Bozdoğan tahliye edildi. - ANKARA