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Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

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Belgrad Ormanı'nda kaybolan ve 4 gün sonra bulunduktan sonra hayatını kaybeden Mimar Ece Gürel'e ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi için gittiği iddia edilirken; otopsi incelemesinde herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edildi.

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolmasından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan 36 yaşındaki Gürel, dün gece hayatını kaybetti.

2 KEZ KALBİ DURDU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Gürel, 2. kez kalbinin durduğu ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Öte yandan Gürel'in otopsi raporu da tamamlandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, otopsi incelemesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edildi. Ayrıca otopside herhangi bir saldırıya maruz kalmadığı da anlaşıldı.

Yapılan incelemede vücudunda bir kene ısırığı tespit edilirken; Ece Gürel'in Londra'daki arkadaşının da telefonla bilgisine başvuruldu.

ÇIĞLIK TERAPİSİ İDDİASI

Erdinç ayrıca Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi yapmak için gittiğini öne sürdü. Erdinç sosyal medya paylaşımında, "Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi için gittiği belirlendi" ifadelerini kullandı.

Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı
Kaynak: Haberler.com / Serhat Yılmaz - 3.Sayfa
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYorumcu00 Vatandaş:

Allah ölümünde hayırlısını versin böyle olacağını bilseydi gitmezdi ormana bence her ne kadar hipotermi den de vefat etse bildiği bir ormanda kaybolması telefonunu alıp yardım istememesi konum atıp ailesine ulaşmaması eşyalarının yanında değil de başka yerde bulunması biraz tuaf Allah rahmet eylesin ailesine büyük sabır dilerim anne babanın acısını hissettik ekranda ama eşinin okadar hissetmedik küslüğe ne gerek vardı ölümlü dünya ömür boyu vicdan azabı kalır

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Haber Yorumlarılilianne grace:

çok ama çok ilginç bir olay Allah rahmet eylesin ..Akılları kurcalayan çok soru bıraktı

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Haber YorumlarıTamOsmanli:

Allahım, sen bize haya, akıl ve güzel ahlak ver ve tüm belalardan koru. Aklım almıyor, sen nasıl bir kadın olarak yapa yalnız bilmem nerenin ormanına gidersin be kadın. Kadınlara samimi tavsiyem: şu EGOnuza biraz sahip çıkın. Her kopuk erkeğede aşık olmayın, düşünün araştırın önce!

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Haber Yorumlarıqxx9k5d8x8:

Çok mantıklı her olasılık aklıma geldi kene gelmedi .

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