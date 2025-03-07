Ece Gürel'in otopsi incelemesi tamamlandı: Kene ısırığı tespit edildi, saldırı izine rastlanmadı

İstanbul Belgrad Ormanı'nda kaybolmasından 4 gün sonra donmak üzereyken bulunan 36 yaşındaki Gürel, dün gece hayatını kaybetti.

2 KEZ KALBİ DURDU

Uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlenen Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durmuştu. Doktorların müdahalesinin ardından yeniden hayata döndürülen Gürel, entübe edilerek yoğun bakım servisine alınmıştı. Gürel, 2. kez kalbinin durduğu ve yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği açıklandı.

OTOPSİ RAPORU TAMAMLANDI

Öte yandan Gürel'in otopsi raporu da tamamlandı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardığı bilgilere göre, otopsi incelemesinde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadığı tespit edildi. Ayrıca otopside herhangi bir saldırıya maruz kalmadığı da anlaşıldı.

Yapılan incelemede vücudunda bir kene ısırığı tespit edilirken; Ece Gürel'in Londra'daki arkadaşının da telefonla bilgisine başvuruldu.

ÇIĞLIK TERAPİSİ İDDİASI

Erdinç ayrıca Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi yapmak için gittiğini öne sürdü. Erdinç sosyal medya paylaşımında, "Ece Gürel'in Belgrad Ormanı'na çığlık terapisi için gittiği belirlendi" ifadelerini kullandı.