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E-Ticaret Sitelerinde Kargo Dolandırıcılığına Operasyon

E-Ticaret Sitelerinde Kargo Dolandırıcılığına Operasyon
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Kocaeli, İstanbul ve Çanakkale'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarla e-ticaret siteleri üzerinden kargo dolandırıcılığı yapan 11 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 23 kişinin dolandırıldığı tespit edildi.

E-ticaret siteleri üzerinden gerçekleştirilen kargo dolandırıcılığına yönelik Kocaeli, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 kişinin dolandırıldığı tespit edilirken 11 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, son dönemde artan kargo dolandırıcılığı vakalarıyla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Dolandırıcıların, popüler e-ticaret sitelerinde bulunan ilanlara müşteri gibi talip oldukları, ürünleri yakından incelemek istediklerini öne sürerek satıcıları kandırdıkları belirlendi.

Dolandırıcıların, "Yakın bir tanıdığım var, ürünü ona gönderirseniz daha rahat inceleyebilirim" diyerek satıcıları ürünü kargoyla belirttikleri adrese göndermeye ikna ettikleri öğrenildi. Satıcılar ürünü gönderdikten sonra dolandırıcılar kargo takip numarasını öğrenerek sahte kimliklerle kargoyu teslim aldı. Bu süreçte satıcılar hem parasını hem de kargoyu geri alamadı. Dolandırıcıların hedefinde özellikle pahalı telefonlar ve teknolojik cihazlar bulunuyor.

Kocaeli, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 11 şüpheli gözaltına alınırken, 23 kişinin dolandırıldığı tespit edildi. Şüpheliler, emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edildi. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık Çanakkale Operasyon İstanbul Güvenlik kocaeli 3-sayfa Hukuk Dünya

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