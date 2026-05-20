E-imza davasında sanıklar savunma yaptı

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilere ait elektronik imzaların taklit edilerek sahte belge düzenlendiği iddiasıyla 29'u tutuklu 286 sanık hakkında açılan davanın görülmesine devam edildi. Savunma yapan tutuklu sanık Mıhyedin Yakışır, "E-imza alırken çikolata alır gibi kimlik verip aldım. Ben e-imzanın ne olduğunu, ne için kullanıldığını bilmiyorum" dedi.

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada 'Hoca' lakaplı örgüt elebaşı Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme hakimi bu celse sanık beyanlarıyla devam edileceğini bildirerek, tutuklu sanık Ali Çiçekli'ye söz verdi.

Sanık Çiçekli, "Ben yaklaşık 20 aydır cezaevindeyim. Örgüt üyelerinden hiçbirisini tanımıyorum. 17 aydır tutuksuz yargılanıyordum. Son celse tutuklanmama karar verildi. Zaten ben hükümlüyüm, içerdeyim. Olaylar olduğunda da cezaevindeydim. Kaçma şüphem yoktur. Hiç kimseyle bir bağlantım da yoktur. Beraatimi talep ediyorum. Ben bir suç işlemedim" ifadelerinde bulundu.

"Ben ceza çekmiyorum, çocuklarım ceza çekiyor"

Söz alan tutuklu sanık Abdurrahim Dursun, "7.5 aya yakındır tutukluyum, herhangi bir yeteneğim yoktur. Ben hiçbir sisteme girmedim. Dosyadaki hiç kimseyi tanımıyorum. Herhangi bir örgüt yapılanması içerisine de girmedim. Adli bir vukuatım olmadı. Mağdurum, ben ceza çekmiyorum, çocuklarım ceza çekiyor, tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"Kendi çocuklarım için kullanmadığım imkanı başkası içinde kullanmam"

Hakimin söz vermesi üzerine konuşan tutuklu sanık Ayhan Ateş, "Davanın başından itibaren kendimi ifade etmeye çalıştım. Ben burada mağdurum. Benim elimde diploma yapmak gibi bir imkanım olsa, kendi kızıma yapardım. Oğlum ehliyet sınavından 2 kez kaldı, başarısız oldu. Böyle bir suça iştirakim olsa oğluma da yardımcı olurdum. Kendi çocuklarım için kullanmadığım imkanı başkası içinde kullanmam. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" iddialarında bulundu.

"Suçun büyüklüğü konusunda bir bilgim yoktur"

Beyanlarda bulunan tutuklu sanık Gökay Celal Gülen, "E-imzaların benimle alakalı olmadığı bellidir. Çıkartılan imzalarla aynı şehirde bile değilim. Ben konuya da hakim değilim, olaydan bir menfaat elde etmediğimde açıkça ortadadır. Hiçbir bağlantım da yoktur. Zeynep Karacan ile ilgili olan yazışmalarımız bütün olarak değerlendirilmemiş. Ben bu işin dahilinde olan bir suçlu değilim, suçun büyüklüğü konusunda bir bilgim yoktur. Şunu söyleyebilirim ki ben bu suçu işlemedim" ifadelerinde yer verdi.

"E-imza alırken çikolata alır gibi kimlik verip aldım"

Tutuklu sanık Mıhyedin Yakışır ise önceki ifadelerini tekrar ettiğini, işlediği suçları itiraf ettiğini ancak üzerine atılı diğer suçları kabul etmediğini belirtti. Elebaşı Ziya Kadiroğlu'yla da tesadüfen karşılaştığını ve onun talep ettiği doğrultuda e-imza çıkardığını söyleyen Yakışır, "E-imza alırken çikolata alır gibi kimlik verip aldım. Ben e-imzanın ne olduğunu, ne için kullanıldığını bilmiyorum" diye konuştu.

Tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, sanık Ali Çiçekli'nin çocukluk arkadaşı olduğunu iddia ederek, kendisini 5 yıldır görmediğini, 5 yılın ardından babasının cenazesinde karşılaştıklarını ve cenazenin ardından Çiçekli'nin kendisine Atatürk Üniversitesi'nde okumayan kişilere mezuniyet işlemi yaptığını, çevresinde diploma ihtiyacı olan varsa yardımcı olabileceğini söylediğini anlattı.

Kadiroğlu, Gazi Üniversitesi'nin sistemine girildiğinde Çiçekli'nin cezaevinde olmadığını öne sürerek, "Mersin Üniversitesi'nden de 5 kişi adına çıkartılan diplomalardan sadece Özge Baydemir adına çıkarılan işlemle bağım vardır. A.E. tarafından bana verilen şifreyle sisteme giriş yaptım. TC kimlik numarasını bildiğim kız arkadaşım Baydemir adına diploma oluşturdum. Bu durumdan Özge'nin haberi yoktur. Bu işlemler kullanıcı adı ve şifreyle yapılmıştır, e-imzayla yapılmamıştır. Kabul ettiğim suçların hiçbiri e-imzayla işlenmedi. Nasıl kullanıldığını da bilmiyorum. Üzerime atılı suçları da kabul etmiyorum. Ben örgüt kurmadım, birilerine talimat vermedim."

Diğer sanıklarda önceki beyanlarını tekrar ettiklerini, herhangi bir örgüt yapılanmasının içinde bulunmadıklarını ve suçsuz olduklarını savunarak tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Önceki beyanlarını tekrar eden tutuklu sanık Zeynep Karacan, bu tür bir davada yargılanmasından dolayı utanç duyduğunu ifade etti. Karacan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve ailesinden özür diledi. Örgüt lideri olarak gösterilen kişilere istenen cezanın kendisi hakkında da istendiğini ifade eden Karacan, bu durumu kabul etmediğini söyledi.

Beyanların ardından duruşma yarın devam etmek üzere ertelendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı