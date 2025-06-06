'Düzgün otur' deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı

Balıkesir'de minibüste çıkan tartışma şiddete dönüştü. İki yolcu arasında "düzgün otur" meselesi yüzünden başlayan sözlü atışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

KADINA İMDAT ÇEKİCİYLE SALDIRDI

Tartışma esnasında erkek yolcu, imdat çekiciyle kadın yolcuya saldırdı. Kadın burnundan yaralanırken yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

İstanbul'da Havadis'in paylaştığı görüntülerde, adamın "Ayağını oraya koyma. Adam gibi otur" diyerek genç kadının bacağını ittiği, kadının ise "Çek şu elini. Bir daha dokunursan şişeyi kafana yersin" deyip tükürdüğü anlar yer aldı. Daha sonra aracın ön kısmında devam eden tartışmada, adamın kadının kafasına imdat çekiciyle vurduğu ve kadının burnunun kanadığı görüldü. Kadının burnunun kanadığını gören yolcuların panik anları da görüntülere yansıdı.