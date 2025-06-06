"Düzgün otur" deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı

'Düzgün otur' deyip kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırdı
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Balıkesir'de bir minibüste "Düzgün otur" tartışması kavgaya dönüştü. Erkek yolcu kadın yolcuya imdat çekiciyle saldırarak burnunu kanattı.

Balıkesir'de minibüste çıkan tartışma şiddete dönüştü. İki yolcu arasında "düzgün otur" meselesi yüzünden başlayan sözlü atışma, kısa sürede fiziksel kavgaya dönüştü.

KADINA İMDAT ÇEKİCİYLE SALDIRDI

Tartışma esnasında erkek yolcu, imdat çekiciyle kadın yolcuya saldırdı. Kadın burnundan yaralanırken yaşananlar başka bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

İstanbul'da Havadis'in paylaştığı görüntülerde, adamın "Ayağını oraya koyma. Adam gibi otur" diyerek genç kadının bacağını ittiği, kadının ise "Çek şu elini. Bir daha dokunursan şişeyi kafana yersin" deyip tükürdüğü anlar yer aldı. Daha sonra aracın ön kısmında devam eden tartışmada, adamın kadının kafasına imdat çekiciyle vurduğu ve kadının burnunun kanadığı görüldü. Kadının burnunun kanadığını gören yolcuların panik anları da görüntülere yansıdı.

Kaynak: Haberler.com / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıaksarayli sahin:

hakkedenler var… iyi olmuş , bazen derslerini vermek lazım.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ne yazıkki toplu taşımada usülsüzce oturan çok kişiye şahit oluyorum tramvay ve otobüslerde bulunan karşılıklı koltuklar bayan ve bayların rahatsız oturma şekline sebep oluyor eski zamanlarda koltuklarda böyle düzen yoktu en iyisi metrolardaki gibi koltuk düzeni olması

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Haber YorumlarıSoner tekin:

yobaz sürüsübis başında

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Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

saldırganmıymış o

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Haber YorumlarıHad Bildiren:

Edebinizle, adabınızla yaşamayı ne zaman öğreneceksiniz?

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