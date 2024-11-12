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Düzce Depremi'nin 25. Yılında Anma Töreni Düzenlendi

Düzce Depremi'nin 25. Yılında Anma Töreni Düzenlendi
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Düzce Valiliği ve AFAD, 12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde hayatını kaybedenleri anmak için Anıtpark Meydanı'nda bir etkinlik düzenledi. Saat 18.57'de sirenler eşliğinde 45 saniyelik saygı duruşu yapıldı.

12 Kasım 1999 Düzce Depremi'nde yaşamını yitirenler, afetin meydana geldiği saatte saygı duruşuyla anıldı.

Düzce Valiliği ve AFAD iş birliğinde depremin 25. yılı dolayısıyla itfaiye, AFAD, UMKE, Kızılay, Düzce Arama Kurtarma Derneği (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ve sivil toplum kuruluşu ekipleri araçlarıyla Anıtpark Meydanı'nda toplandı.

Saatler afetin yaşandığı 18.57'yi gösterdiğinde sirenler eşliğinde hayatını kaybedenler için deprem süresini temsilen 45 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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