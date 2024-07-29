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Düzce'de Yasak Yerden U Dönüşü Yapan Cip Zincirleme Kazaya Neden Oldu

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Düzce'de Bahçeşehir bağlantı yolunda yasak yerden U dönüşü yapmak isteyen bir cip, zincirleme kaza sebebiyle 1'i çocuk 7 kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada 3 araç da etkilendi.

Düzce'de yasak yerden U dönüşü yapmak isteyen cip, zincirleme kazaya sebebiyet verdi. Kazada 1'i çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçeşehir bağlantı yolunda meydana geldi. Alınan bilgilere göre Bahçeşehir istikametinden Düzce istikametine gidip yasak olmasına rağmen kavşaktan U dönüşü yapmak isteyen N.E. idaresindeki 67 ADY 677 plakalı Chery marka cip, Düzce'den Bahçeşehir istikametine seyir halinde olan Ç.F. idaresindeki 81 AH 271 plakalı Hyundai marka otomobil ile kafa kafaya çarpışmasının ardından ara yoldan kavşağa giriş yapmak isteyen S.E. idaresindeki 06 CCH 181 plakalı Audi marka otomobile çarparak durabildi. Kaza sebebi ile yol tek şeritten verilirken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 3 araçta da bulunan Ç.F., S.E., N.E., A.E., C.Y., Ç.E. ve B.E. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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