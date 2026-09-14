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Düzce’de yanan kapı fabrikasının son durumu havadan görüntülendi

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DÜZCE (İHA) – Düzce’de meydana gelen kapı imalat fabrikasındaki yangın tamamen söndürüldü.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de meydana gelen kapı imalat fabrikasındaki yangın tamamen söndürüldü. Fabrikanın son hali havadan görüntülenirken, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldiği ve bazı bölümlerden dumanların halen yükseldiği gözlendi.

Düzce Gökçeköy mevkisi D-100 kara yolu üzerinde bulunan Düzce Door isimli ahşap kapı ve panel kapı üretimi yapan fabrikada dün akşam 21.30 sıralarında yangın meydana geldi. İçeride bulunan kimyasal, ahşap ve plastik maddeler nedeniyle yangın kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. Alevlerin yükseldiği fabrikadaki yangın 4 saat sonra kontrol altına alınarak sabaha karşı tamamen söndürüldü.

Fabrikanın son hali havadan görüntülendi. Fabrikanın tamamen yandığı ve kullanılmaz hale geldiği, bazı bölümlerde ise dumanların yükselmeye devam ettiği görüldü. İlerleyen saatlerde ekiplerin fabrikada detaylı bir inceleme yaparak, yangının çıkış nedeni hakkında tespit yapacakları öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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